Счастливые случаи в отечественной медицине

Голубоглазая светловолосая девочка была очень похожа на куклу, она и смотрела словно кукла — куда-то вдаль, ничего вокруг не замечая. И в этом взгляде было такое, что доктор, спешащий по делам, вдруг остановился, затем подошел к маме, которая держала малышку на руках. Его приглашение на консультацию во врачебный кабинет прозвучало столь неожиданно, что было воспринято как неудачная шутка — семья приехала в монастырь молиться. Но доктор настаивал, и молодые родители из вежливости согласились: зайдем, если ненадолго.

Мать всю жизнь будет помнить этот момент и задавать себе вопрос: а что было бы, если бы они тогда отказались и уехали в родное село?!

Доктор обследовал шестимесячную девочку и ошарашил: «Без операции не обойтись! У ребенка врожденная катаракта на обоих глазах, если вовремя не прооперируют — ослепнет».

Сегодня все уже позади, девочка хорошо видит, ее зрению ничего не угрожает. Операции пациентам, которым еще и годик не исполнился, проводятся нечасто — слишком редко выявляют подобную патологию. Как правило, это диагностируют гораздо позже — в возрасте трех—четырех лет, когда время упущено, и помочь уже ничем нельзя. Чтобы свести такие трагические случаи к минимуму, Ассоциация детских офтальмологов Украины уже шесть лет работает над реализацией благотворительной программы «Верить. Видеть. Работать».

— В Зимненском Святогорском Успенском женском монастыре (Владимир-Волынский район Волынской области) и в Свято-Преображенском женском монастыре в селе Головчинцы (Летичивский район Хмельницкой области) мы открыли скрининговые глазные кабинеты по борьбе со слепотой, — рассказывает главный офтальмолог Министерства здравоохранения, профессор Сергей Рыков. — Как появилась такая идея? К Блаженнейшему митрополиту Киевскому и Всея Украины Владимиру в свое время обратились слепые со своими бедами и чаяниями, вместе стали думать, как можно помочь, и он благословил нашу программу. В монастырях выделили помещения, где и были созданы офтальмологические кабинеты, которые оборудовали японской аппаратурой, сюда приезжают специалисты и ведут прием.

Из глубинки сложно добираться в областной центр, где есть офтальмологические клиники, поэтому люди охотно идут на прием в монастырские кабинеты. За это время медицинскую помощь — бесплатно! — получили около шести тысяч человек. Ничего необычного в этом нет: в мире т.н. церковная медицина в разных странах занимает примерно 15—28%, это не только снижает нагрузки на государственные бюджеты, но и укрепляет в обществе идеи милосердия.

Но не только Буковина, а и стольный Киев имеют сегодня повод для гордости. Весь мир узнал об уникальной операции, которую провели в Научно-практическом центре детской кардиологии и кардиохирургии Министерства здравоохранения Украины. По словам его директора профессора Ильи Емца, специалисты центра открыли и применили на практике новый метод, позволяющий использовать при проведении кардиохирургических операций собственную пуповинную кровь новорожденных, а не донорскую, как это делается обычно. (Учитывая катастрофическое положение с наличием и качеством донорской крови в Украине, это действительно бесценный опыт.) Впервые в мире в Киеве была проведена такая операция малышу с врожденной сердечной недостаточностью. Сегодня в списке спасенных с использованием нового метода уже трое деток.

Когда тринадцатилетней Даше Б. поставили диагноз «артериовенозная мальформация», херсонские врачи только развели руками: «Поезжайте в Киев, в Институт нейрохирургии, может быть, чем-то помогут». По их недомолвкам Дашина мама поняла, что и в столице шансов мало. Болезнь протекала бессимптомно, дочка ни на что особенно не жаловалась, диагноз прозвучал как приговор. После обследования в детской клинике Института нейрохирургии им. А.Ромоданова АМН Украины доктор оперировать отказался: «У нас нет нужного оборудования, а скальпелем мы только навредим — аневризма расположена так, что добраться до нее мы не сможем…»

Забившись в угол возле лифта, мама плакала от отчаяния, прижимая к себе девочку. У старшей дочери был такой же диагноз, после лечения она стала инвалидом, невыносимо было думать, что подобная участь ждет и Дашу. Возле женщины остановился незнакомый доктор, расспросил о причине слез и отвел в другое отделение, специалисты которого были одержимы идеей покупки гамма-ножа, позволявшего бескровно оперировать не только мальформации, но и опухоли на головном мозге. А пока длилась акция всенародного сбора денег на этот аппарат, детей брали на учет, их документы отправляли в Чехию. Там, благодаря деятельности фонда «Хартия 77» в одной из пражских клиник был установлен гамма-нож, при его помощи спасали не только чешских, но и украинских граждан. Стоимость операции для иностранцев — от семи до десяти тысяч долларов. Президент фонда профессор Франтишек Яноух, который много раз бывал в Украине, инициировал благотворительную акцию: ежегодно десять наших детей в этом центре оперируют бесплатно. Желающих попасть в клинику, как вы понимаете, очень много — в подобных операциях нуждаются примерно четыре—пять тысяч пациентов, значительная часть которых дети.

Каково же было удивление мамы Даши, когда в один из дней ей позвонили из Киева: «Собирайтесь!».

«Сегодня моя младшая дочь — студентка Черноморского университета, она выбрала факультет иностранной филологии, — делится радостью мама. — Даша отлично окончила школу, с интересом учится, много общается. О прошлой болезни мы вспоминаем раз в год, когда проходим обследование на МРТ и ангиографе. Врачи иногда даже не верят, что у нас была такая операция. Самое главное, что нигде не взяли ни копейки — в институте помогли оформить все документы, рассказали что, где и как, и в Праге к нам было очень теплое отношение. Если и бывают в жизни счастливые случаи, то наш — именно такой!».

Под этими словами готова подписаться и Оксана З. из Хмельницкого, которая тоже была прооперирована в Праге. По словам мамы, состояние девочки было критическим — она перенесла кровоизлияние, шансов на спасение в условиях нашей медицины не было. Ей тоже помог счастливый случай. Сейчас Оксана тоже студентка, учится в одном из львовских университетов, о прошлых проблемах даже не вспоминает.

По словам профессора Виталия Цимбалюка, заместителя директора Института нейрохирургии, Франтишек Яноух и фонд «Хартия 77» оказали неоценимую помощь Украине — за последние годы в пражской клинике был прооперирован 71 ребенок. Направлять за рубеж приходится потому, что в Украине нет современного оборудования. Оперировать такие патологии при помощи трепанации черепа и скальпеля — каменный век, учитывая, что в мире давно это делают щадящими, бескровными методами, которые к тому же намного эффективнее.

Из числа прооперированных, 70 детей уже стали взрослыми, повторные обследования не дают повода для тревоги. (Одного ребенка спасти не удалось — патология была тяжелой, позже ему сделали повторную операцию, но, к сожалению, безуспешно.)

Долг, как говорится, платежом красен. Украинские врачи тоже спасают малышей из других стран, заслужив тем самым искреннюю благодарность их родителей. Директор киевского Центра кардиохирургии Борис Тодуров рассказал, что совсем недавно из центра выписали детей из Азербайджана, которых оперировали по поводу врожденных пороков сердца. По приглашению министра здравоохранения Египта группа кардиохирургов летала в Каир, где провела несколько успешных операций — без помощи наших врачей эти малыши не имели шанса выжить.

Случается и так, что больные дети нетранспортабельны, а счет их жизни идет буквально на дни и часы. Поэтому Борис Тодуров вместе с коллегами летал в Харьков, где прооперировали троих новорожденных. Несмотря на то что дети появились на свет совсем крошечными (вес каждого не достигал и килограмма), операции прошли успешно.

Говорят, счастливый случай — это псевдоним Господа Бога, который хочет сохранить свое инкогнито. Для тех, кто получил шанс на жизнь, это чудо всегда будет ассоциироваться с людьми в белых халатах. Хочется, чтобы их имена знали не только благодарные пациенты, но и те, кто в данный момент остро нуждается в квалифицированной медпомощи, во многом сравнимой с чудом.

По материалам zn.ua