На Земле началось первое в 2010 году солнечное затмение

На Земле началось первое в новом году солнечное затмение. Лишь часть жителей земли сможет увидеть затмение, да и то лишь на несколько минут. Первыми, были граждане центральноафриканской республики. Именно над западной границей этой страны начался путь лунной тени, заслоняющей солнце. Следом увидеть затмение смогут жители Кении, Уганды и Сомали. Им, отмечают астрономы, повезло больше всех. В течение семи-девяти минут девять десятых небесного светила будет закрыто луной. А вот над индийским океаном, фаза затемнения продлиться все одиннадцать минут. Это рекорд продолжительности кольцеобразного затмения. По оценке астрономов он будет побит лишь 23 декабря 3043 года. Далее лунная тень пройдет над Мальдивами, Индией и Китаем, а затем уйдет с земли.

Солнечное затмение продлиться чуть менее пяти часов.

Эхо Москвы