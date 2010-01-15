Украинские медики готовы помочь пострадавшим на Гаити
10:45, 15 января 2010Страна
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Направят мобильный госпиталь
Министерство здравоохранения Украины готово направить в Гаити мобильный госпиталь и оказать высокопрофессиональную медицинскую помощь пострадавшим в результате землетрясения.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минздрава, об этом шла речь на оперативном совещании с руководством Украинского научно-практического центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, которую провел министр охраны здоровья Василий КНЯЗЕВИЧ.
Продолжается определение объемов необходимой кадровой и медикаментозной помощи.
В.КНЯЗЕВИЧ держит на личном контроле вопрос отправки украинских медиков в Гаити.
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