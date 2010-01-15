Граница среднего возраста теперь - 35 лет

Беспокойство по поводу экономики и здоровья раньше приводят людей к категории «среднего возраста». «Теперь веха среднего возраста наступает не к сорокалетию, а в тридцать пять, а американцы чувствуют давление среднего возраста рано, как никогда», - говорится в заявлении Центра здоровья и благополучия компании Philips, расположенного в Амстердаме, пишет Здоровье Украины.

Кэти Хартли (Katy Hartley), директор Центра здоровья и благополучия в Голландии, говорит, что стрессы, вызванные экономикой и состоянием здоровья, приводят людей к ощущению среднего возраста в более молодом возрасте, чем раньше. «Наши данные говорят, что средний возраст теперь начинается в 35», - рассказала она.

Почти 80 процентов 35-летних, опрошенных Philips, выразили озабоченность по поводу экономики, а три четверти были также обеспокоены проблемами здравоохранения. Эти стрессы, по данным исследования, способствовали раннему наступлению среднего возраста и потере пяти лет молодости. Как утверждается в докладе, главным источником стресса для 74% американцев (что вдвое больше, чем в 2004 году) становится экономика.

Стоит отметить, что почти столько же респондентов признались, что почувствовали улучшение здоровья и благосостояния. Однако американцам часто не хватает реалистического отношения к здоровью. Из 67% американцев, которые, по официальным данным, страдают избыточным весом, лишь 39% осознают это. Похоже, американцы считают лишний вес нормой. Хотя большинство американцев считают своё здоровье хорошим, только 51% чувствовали себя в лучшей форме, и 66% хотели бы больше заниматься спортом.

53% из 1503 опрошенных американцев сказали, что в случае болезни получают информацию от врача. На втором месте, как источник информации – Интернет. Большинство стремится улучшать своё здоровье и благополучие с помощью семьи и друзей, придавая работе и зарплате гораздо меньшее значение. «Изначально всё выглядит нормально. Все мы чувствуем себя очень здоровыми и благополучными. Я думаю, если копнуть на уровень глубже, то американцы пытаются сбалансировать времяпровождение со своей семьей и работу при всех стрессах и прыжках экономики»,- говорит Кэти Хартли.

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