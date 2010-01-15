Чем вредны отбеливающие зубные пасты

Эксперты предупреждают, что, содержащиеся в таких пастах бикарбонат натрия, перекись водорода, перекись мочевины хоть и обладают отбеливающим эффектом, но приводят к повышенной чувствительности зубов. Поэтому отбеливающие пасты не стоит использовать постоянно. Стоматологи рекомендуют в течение недели утром чистить зубы фторсодержащей пастой, вечером - отбеливающей. Если нет повышенной чувствительности, этот курс увеличивают до месяца, затем делают перерыв.

Прежде чем начинать процедуру отбеливания, лучше проконсультироваться со стоматологом, так как он, исходя из конкретной ситуации, сможет подобрать пасту и провести профессиональное отбеливание. Снижение потребления продуктов с красящими веществами (чай, кофе, вино и др.) способствует сохранению естественной белизны зубов.

До сих пор нет единого мнения о целесообразности включения в зубные пасты различных активных веществ, например, витаминов, ферментов, экстрактов различных трав, антибиотиков. Единственным бесспорно эффективным компонентом является фтор, считают специалисты.Фтор увеличивает невосприимчивость эмали, ускоряет процессы реминерализации, тормозит процессы гликолиза, препятствует синтезу внутриклеточных сахаров, оказывает действие на кариесогенные бактерии. Например, соли стронция и калия, входящие в состав зубных паст для зубов с повышенной чувствительностью, механически закупоривают дентинные канальцы, тем самым блокируют нервные окончания. То есть таким образом лечат повышенную чувствительность. Соединения цинка и пирофосфаты замедляют процессы образования зубного камня.

В целом при выборе правильной зубной пасты стоматологи рекомендуют учитывать индивидуальные особенности состояния полости рта, наличие различных воспалительных процессов, а еще лучше - обращаться за помощью к специалистам.

По материалам БЕЛТА