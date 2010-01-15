Фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» завершил реализацию проекта «Согрей любовью ребенка» в Донецкой области
В рамках проекта Фонд Ахметова приобрел и осуществил капитальный ремонт 42 домов для многодетных семей... На покупку новых домов, достройку или капитальный ремонт жилищ из бюджета Фонда направленно свыше 17 млн грн...
14 января 2010 г. Фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» завершил реализацию проекта «Согрей любовью ребенка» в Донецкой области, обеспечив 9 многодетных семей благоустроенным жильем. Каждая из семей воспитывает десять и более несовершеннолетних детей.
Для 5 семей Фонд Рината Ахметова приобрел новые дома, для 2 семей дома были построены Фондом по специально разработанному проекту. Также в рамках проекта Фонд выделил деньги на достройку и капитальный ремонт существующего жилья для двух многодетных семей. Всего на реализацию проекта в Донецкой области Фонд направил свыше 9,5 миллионов гривен.
Всего в рамках проекта Фонд Рината Ахметова приобрел и осуществил капитальный ремонт 42 домов для многодетных семей, в которых воспитывается более 10 несовершеннолетних детей. В ближайшее время будет приобретено еще 2 дома в Луганской области.
Всего Фонд взял под свою опеку 44 семьи из АР Крым, Донецкой, Закарпатской и Луганской областей. На покупку новых домов, достройку или капитальный ремонт существующих жилищ из бюджета Фонда направленно свыше 17 млн.грн.
О фонде:Фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» - неприбыльная организация, основанная 15 июля 2005 года.
Миссия Фонда – Фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» создает фундамент для успешного и устойчивого развития украинского общества, инвестируя в образование будущих поколений, здоровье нации, сохранение и развитие украинской культуры.
Направления деятельности: современное образование и воспитание, здоровье нации, культурное наследие, адресная помощь.
Президент Фонда - Ринат Ахметов.