14 января 2010 г. Фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» завершил реализацию проекта «Согрей любовью ребенка» в Донецкой области, обеспечив 9 многодетных семей благоустроенным жильем. Каждая из семей воспитывает десять и более несовершеннолетних детей.

Для 5 семей Фонд Рината Ахметова приобрел новые дома, для 2 семей дома были построены Фондом по специально разработанному проекту. Также в рамках проекта Фонд выделил деньги на достройку и капитальный ремонт существующего жилья для двух многодетных семей. Всего на реализацию проекта в Донецкой области Фонд направил свыше 9,5 миллионов гривен.

Всего в рамках проекта Фонд Рината Ахметова приобрел и осуществил капитальный ремонт 42 домов для многодетных семей, в которых воспитывается более 10 несовершеннолетних детей. В ближайшее время будет приобретено еще 2 дома в Луганской области.

Всего Фонд взял под свою опеку 44 семьи из АР Крым, Донецкой, Закарпатской и Луганской областей. На покупку новых домов, достройку или капитальный ремонт существующих жилищ из бюджета Фонда направленно свыше 17 млн.грн.

О фонде: Фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» - неприбыльная организация, основанная 15 июля 2005 года.

Миссия Фонда – Фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» создает фундамент для успешного и устойчивого развития украинского общества, инвестируя в образование будущих поколений, здоровье нации, сохранение и развитие украинской культуры.

Направления деятельности: современное образование и воспитание, здоровье нации, культурное наследие, адресная помощь.

Президент Фонда - Ринат Ахметов.