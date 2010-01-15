Фонд Ахметова обеспечил жильем 9 многодетных семей

Фонд Рината АХМЕТОВА «Развитие Украины» завершил реализацию проекта «Согрей любовью ребенка» в Донецкой области, обеспечив 9 многодетных семей благоустроенным жильем. Каждая из семей воспитывает десять и более несовершеннолетних детей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Фонда, сегодня были торжественно вручены ключи от новых домов двум многодетным семьям из города Мариуполя. Семья ПУНИНЫХ воспитывает 16 детей, из них 10 – несовершеннолетние, а в семье СИНИЦЫ 12 детей, 10 из которых несовершеннолетние.

В пресс-службе подытожили: для 5 семей Фонд приобрел новые дома, для 2 семей дома были построены Фондом по специально разработанному проекту. Также в рамках проекта Фонд выделил деньги на достройку и капитальный ремонт существующего жилья для двух многодетных семей. Всего на реализацию проекта в Донецкой области Фонд направил свыше 9,5 млн. грн.

Всего в рамках проекта Фонд «Развитие Украины» приобрел и осуществил капитальный ремонт 42-х домов для многодетных семей, в которых воспитывается более 10 несовершеннолетних детей. В ближайшее время будет приобретено еще 2 дома в Луганской области.

Фонд взял под свою опеку 44 семьи из АР Крым, Донецкой, Закарпатской и Луганской областей. В целом на покупку новых домов, достройку или капитальный ремонт существующих жилищ из бюджета Фонда направленно свыше 17 млн. грн., заключили в пресс-службе Фонда.

Справка УНИАН. Фонд Рината АХМЕТОВА «Развитие Украины» - неприбыльная организация, основанная 15 июля 2005 года. Фонд создает фундамент для успешного и устойчивого развития украинского общества, инвестируя в образование будущих поколений, здоровье нации, сохранение и развитие украинской культуры. Направления деятельности: современное образование и воспитание, здоровье нации, культурное наследие, адресная помощь.