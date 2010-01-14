«Детская больница будущего» ждёт обещанных 15 млн. долл.

Международный благотворительный фонд «Украина 3000», Благотворительный фонд «Детская Больница будущего» обратились с открытым заявлением к потенциальным покупателям корпоративных прав корпорации «Индустриальный союз Донбасса» о наличии дополнительных финансовых обременений, которые существуют по отношению к данному активу. Текст заявления опубликован на сайте благотворительного фонда «Украина 3000».

В фондах отмечают, что обратиться с заявлением их вынудила размещенная в СМИ информация о покупке 50% + 2 акций ИСД.

«Согласно информации, которой мы владеем, при проведении процедуры дью дилидженс этого актива не было учтено обязательство корпорации ИСД в размере 15 миллионов долларов перед БФ «Детская Больница будущего». О готовности финансировать строительство лабораторного корпуса будущей больницы представители ИСД публично заявили во время проведения в декабре 2006 года Всеукраинского благотворительного телемарафона «Детская больница будущего». Эти обязательства в июле 2008 года также были подтверждены письмом, подписанным председателем совета директоров ИСД Сергеем ТАРУТОЙ. Придерживаясь принципов прозрачности и справедливости, мы не можем не сообщить потенциальному покупателю о данных обстоятельствах», - говорится в заявлении.

Согласно опубликованному тексту, на данном этапе проекта остальные благотворители выполнили взятые обязательства в полном объеме или подтвердили процедуру платежей договорными отношениями. «Среди них – Ринат АХМЕТОВ, президент Благотворительного фонда «Развитие Украины», Вадим НОВИНСКИЙ, президент компании «Смарт-холдинг», Виктор ПИНЧУК, руководитель Всеукраинской благотворительной организации «Фонд Виктора Пинчука – социальная инициатива», народный депутат Борис КОЛЕСНИКОВ, меценат Джеймс ТЕМЕРТЕЙ и другие», - подчеркивается в заявлении.

По данным благотворительных фондов, все работы по строительству больницы ведутся в соответствии с решением Опекунского совета благотворительной программы «Детская больница будущего». Архитектурный проект больницы был разработан французско-британским консорциумом BDP. В 2009 году Киевсовет выделил для строительства больницы земельный участок, где проведены все необходимые изыскательские работы. «Были получены все разрешения, которые необходимы для начала строительства. В настоящее время проект передан для проведения комплексной государственной экспертизы, после завершения которой начнутся строительные работы. Все собранные деньги находятся на депозитном счете в «Укрэксимбанке», - сообщается в заявлении.

МБФ «Украина 3000» и БФ «Детская Больница будущего» заявляют о том, что они будут защищать свои интересы и интересы других благотворителей всеми существующими законными способами.

Как сообщалось в СМИ, 50% + 2 акции корпорации ИСД приобрела группа инвесторов во главе с Александром КАТУНИНЫМ и при участии «Внешэкономбанка» России. Собственниками 49,99% акций ИСД остаются Сергей ТАРУТА и Олег МКРТЧАН.

По мнению некоторых аналитиков, за нынешними покупателями холдинга стоят такие российские компании, как «Металлоинвест» и «Евраз».

Справка УНИАН. Корпорация «Индустриальный союз Донбасса» основана в 1995 году и является интегрированной холдинговой компанией, владеющей пакетами акций предприятий горно-металлургического комплекса.

В состав корпорации входят Алчевский металлургический комбинат, Днепровский металлургический комбинат им. Дзержинского, меткомбинат Dunaferr (Венгрия) и ISD – Huta Czestochowa (Польша).

По версии международного аналитического агентства «Металл Бюллетень» (Великобритания, Лондон), по итогам 2008 года ИСД вошла в число 30 крупнейших в мире производителей стали с показателем более 10 млн. тонн стали в год.