Из-за потепления Днепр может потечь в обратную сторону

Ежегодно среднегодовая температура в Украине повышается на 0,5–0,6°С, пишет еженедельник «Комментарии:», ссылаясь на данные «Пятого национального сообщения Украины о вопросе изменения климата» от 2009 года. Потепление может привести к тому, что Днепр потечет в обратную сторону и станет соленым, говорят эксперты.

В этом же «Сообщении» приводятся разные модели возможного изменения климата. Например, для южных регионов, согласно одним моделям, прогнозируется уменьшение осадков, тогда как согласно другим - увеличение. Но относительно температурного режима, отмечают «Комментарии:», все модели прогнозируют одно - повышение от 1 до 3°С. Поскольку в Украине представлены различные климатические зоны, ученые предусматривают, что и изменения на всей территории будут происходить по-разному. По одной версии, при высыхании болот их могут заменить леса, а болотные виды флоры просто исчезнут. На Полесье возможно вытеснение характерных полесских растений сухостойкими видами, поскольку повышение температуры приведет к истощению экосистем. Например, Причерноморским, Крымским и Приазовским степям может угрожать приближение к условиям пустыни. Повышение уровня Черного и Азовского морей может привести к подтоплению территорий на юге Украины. Животным придется или мигрировать, или погибнуть.

По наиболее пессимистическому сценарию, как объяснила сотрудник отдела внешнеполитических стратегий Национального института стратегических исследований Жанна ЖУРАВЛЕВА, потепление может привести к тому, что Днепр потечет в обратную сторону и станет соленым, а залежи сероводорода, которые будут находиться на дне Черного моря, подняться выше и морская флора и фауна погибнут.

В то же время, по мнению Ж.ЖУРАВЛЕВОЙ, более корректно говорить не о глобальном потеплении, а скорее о глобальном дисбалансе. «Если раньше осень и весна были более длительными, то сейчас зима и лето вытесняют их. Следовательно, наблюдается изменение умеренного континентального климата на более сухой или более резко континентальный», - рассказала она.

При благоприятном развитии событий, отмечается в «Пятом национальном сообщении», меры по смягчению последствий изменения климата дадут результаты не ранее 2030 года, а то и позже. Температура же будет расти до 2050 года. Украинцам приспосабливаться к этим реалиям будет немного сложнее, нежели европейцам или американцам, поскольку правительство пока не приняло плана адаптации к изменениям климата, резюмируют «Комментарии».