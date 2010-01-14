На Полтавщине введут масочный режим

Полтавская область в связи с большим ростом заболеваемости ОРВИ восстановит масочный режим в общественных заведениях и транспорте.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Полтавской областной государственной администрации.

Как заявила во время заседания государственной чрезвычайной противоэпидемической комиссии при облгосадминистрации заместитель председателя ОГА Надежда МЯКУШКО, на сегодня в области на 30% превышен эпидпорог заболеваемости ОРВИ.

По ее словам, в области необходимо применять профилактические мероприятия.

«Прежде всего, в общественных учреждениях, транспорте восстановить масочный режим, в учебных заведениях - температурный режим, а также витаминизацию детей», - заявила Н.МЯКУШКО.

Начальник Главного управления здравоохранения облгосадминистрации Виктор ЛЫСАК отметил, что с начала эпидемического периода в Полтавской области за медицинской помощью обратились 132 тыс. 960 человек (8,8% населения), госпитализировано 7 тыс. 796 человек (5,8%).

С начала эпидемии заболело всего 1 тыс. 846 медицинских работников.

Также в области грипп А/Н1N1 подтвержден у 233 больных.