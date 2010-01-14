Польскому врачу вручили орден Украины

13 января в посольстве Украины в Варшаве известному польскому врачу Хенрику СКАРЖИНСКОМУ вручен от имени украинского Президента орден “За заслуги”.

Как передает корреспондент УНИАН, награду вручил посол Украины в Польше Александр МОЦИК, который поздравил Х.СКАРЖИНСКОГО и поблагодарил за деятельность в Украине.

В свою очередь медик поблагодарил за высокую оценку его работы. «Это что-то, что дает крылья», - сказал он журналистам после награждения.

Профессор Х.СКАРЖИНСКИЙ отметил, что начал работать с украинскими медиками, помогая в первую очередь больным детям, 10 лет назад.

Он сообщил, что в этом году в Одессе будет открыт диагностико-лечебно-реабилитационный центр, куда люди с проблемами зрения, речи и слуха могут обращаться за квалифицированной помощью.

В украинском посольстве отметили, что профессор Х.СКАРЖИНСКИЙ проводил бесплатные операции детям в Украине и вместе с коллегами организовывал для украинских медиков бесплатные стажировки и курсы.

56-летний Х.СКАРЖИНСКИЙ, который является основателем Института физиологии и патологии слуха и Международного центра слуха и речи, стал первым поляком, награжденным украинским орденом в 2010 году.

С 1997 года в Польше таким орденом награждено 60 человек из