Суд в Киеве оправдал академика Березовского

Печерский районный суд Киева объявил оправдательный приговор руководителю общественного движения по защите Александровской больницы, заведующему отделением Института физиологии им. Богомольца НАН Украины 78-летнему академику Вадиму БЕРЕЗОВСКОМУ, который обвинялся в избиении 36-летнего прораба компании “Житло-Буд”.

Как передает корреспондент УНИАН, приговор был объявлен сегодня.

Согласно решению суда, приговор может быть обжалован в Апелляционном суде города Киева в течение 15 суток со дня объявления через Печерский районный суд столицы.

Как сказала в интервью УНИАН дочь В.БЕРЕЗОВСКОГО, профессор Киевского Национального медицинского университета им. А.А.Богомольца Ольга БОГОМОЛЕЦ, рассмотрение дела длилось почти 1,5 года, и за это время состоялось 13 судебных заседаний.

Она отметила абсурдность жалобы, по которой было открыто уголовное дело, в частности, то, что полтора года прораб – молодой мужчина - пытался доказать в суде, что ему нанес физические повреждения человек в возрасте под 80 лет. При этом, в суд вызывали, по словам О.БОГОМОЛЕЦ, свидетелей, которые давали совсем разные показания, что подтверждало отсутствие состава преступления.

О.БОГОМОЛЕЦ также напомнила иск со стороны застройщика против ее отца в административный суд, согласно которому требуется штраф в размере 280 тыс. грн. за убытки, нанесенные “Житло-Буду”, когда не работала техника на строительстве из-за акций сопротивления.

“Не только физическое уничтожение деревьев парка, физическое уничтожение больницы, истории, нашего прошлого, идет моральное ущемление тех людей, которые стоят на защите. Сейчас происходит просто моральное уничтожение моего отца - профессора БЕРЕЗОВСКОГО. Я не говорю о физическом уничтожении, физических травмах, которые были ему нанесены – и перелом руки, который происходил у нас на глазах, и сотрясения головного мозга...”, - заявила О.БОГОМОЛЕЦ, комментируя ситуацию, связанную с защитой территории Александровской больницы от застройщика.

Как сообщила О.БОГОМОЛЕЦ, правозащитники готовят встречный иск за избиение В.БЕРЕЗОВСКОГО прорабом, результатом чего стала частичная потеря профессором работоспособности.

Как сообщал УНИАН, решение о выделении компании “Житло-Буд” земли площадью 0,06 га на территории Александровской больницы было принято Киевсоветом 10 июля 2003 года.

В начале 2007 года на территории больницы начались активные строительные работы. Киевляне выступили на защиту Александровской больницы от застройки и организовали круглосуточное дежурство возле медицинского заведения. В ходе конфликта происходили многочисленные столкновения активистов-защитников и представителей застройщика.

Впоследствии столичная мэрия издала распоряжение о приостановке указанного строительства.

В ходе подготовительных работ застройщик вырубил на территории мемориального парка им. Богомольца (на территории больницы) 226 деревьев.

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО обещала возобновить сад на территории больницы.

Дело о конфликтной застройке рассматривалось в судах. 17 марта 2009 года Высший хозяйственный суд Украины удовлетворил кассацию больницы и отменил решение Киевсовета о землеотводе на ее территории. Однако впоследствии директор "Житло-Буду" Игорь КУРОВСКИЙ, который является представителем партии БЮТ, обратился с кассационной жалобой в Верховный суд об отмене решения Высшего хозяйственного суда и продолжении застройки территории больницы.

23 июня 2009 года профессор В.БЕРЕЗОВСКИЙ заявил, что Киевский совет объединений граждан намерен обратиться в Европейский суд по правам человека с просьбой защитить территорию Александровской больницы от застройки.