ВОЗ: в Китае почти в 50 % родов применяется кесарево сечение

По данным исследования ВОЗ в странах Азии, почти половина новорожденных в китайских роддомах появляется на свет путем кесарева сечения.

Всемирная организация здравоохранения опубликовала результаты исследования в журнале The Lancet, сообщает АР.

С октября 2007 по май 2008 года представители ВОЗ изучили более 109 тысяч родов в 122 медицинских учреждениях Китая, Индии, Японии, Таиланда, Вьетнама, Камбоджи, Непала, Шри-Ланки и Филиппин. Исследователи посещали медучреждения, обслуживающие не менее тысячи рожениц в год и расположенные в столице и двух других регионах перечисленных государств.

По данным исследования, 27% всех родов разрешалось путем операции кесарева сечения. Наибольшая доля таких родов (46%) была зафиксирована в Китае. Во Вьетнаме с помощью кесарева на свет появилось 36% новорожденных, в Таиланде - 34%, Индии и Камбодже - 18 и 15% соответственно.

Исследователи также выяснили, что в некоторых случаях кесарево сечение проводилось без медицинских показаний к такому вмешательству. В частности, в Китае доля таких операций составила почти 12%.

Специалисты ВОЗ не указали причин значительного увеличения доли оперативных родоразрешений в странах Азии. Однако они отметили, что сотрудники более 60% медучреждений руководствовались соображениями финансовой выгоды при выборе способа помощи роженицам.

Ранее аналогичные исследования ВОЗ провела в других регионах земного шара. Так в странах Латинской Америки доля родов путем кесарева сечения составляла не менее 30%. В США данный способ родоразрешения применялся в 31% случаев. В странах Африки из-за нехватки необходимого оборудования в медучреждениях доля оперативных родов составила лишь девять процентов.

Lenta.ru