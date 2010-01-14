Музыка Моцарта помогает недоношенным детям быстрее набирать вес и делает их более сильными. Это было доказано результатами экспериментов, проведенных израильскими медиками в Медицинском центре Тель-Авива, сообщают «Подробности» со ссылкой на издание Live Science.

Двадцать малышей, родившихся раньше срока, были поделены на две группы: одной единожды в день по 30 минут давали слушать произведения Вольфганга Амадея Моцарта, а второй музыку не проигрывали вовсе.

Для эксперимента была выбрана музыка Моцарта, поскольку в 1993 году в ходе эксперимента учащиеся колледжа лучше справлялись с пространственно-временными задачами, если слушали сонату австрийского композитора по 10 минут в день. Это явление получило название "эффекта Моцарта".

Эксперимент с младенцами длился два дня. По окончании выяснилось, что после прослушивания музыки дети из первой группы становились спокойнее и расходовали меньше энергии, чем те, кто попал во вторую группу. Когда ребенок расходует мало энергии, ему не требуется много калорий для роста; как следствие, он быстрее набирает вес и растет.

Как именно музыка воздействует на новорожденных, медики сказать затрудняются. И хотя объем выборки невелик, открытие, по мнению исследователей, статистически значимо. Теперь врачи намерены выяснить, оказывает такое благотворное влияние музыка любых композиторов или именно произведения Моцарта.