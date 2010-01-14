3-летнего ребёнка сдали в багаж

Трёхлетний мальчик чуть не попал в беду в аэропорту Копенгагена в минувший четверг рано утром. Пока одна из пассажирок регистрировалась на рейс, её любопытный сын забрался на ленту транспортировки багажа и угодил в багажное отделение, сообщает газета Copenhagen Post.

В момент, когда мальчик оказался на транспортере, его мать искала в сумке документы. Ни она, ни сотрудники аэропорта не увидели, куда запропастился ребенок. Он тем временем проехал на ленте через сканер, который не смог определить тип багажа и поэтому направил его в зону ручной сортировки. И уже там работник багажного отделения услышал плач мальчика и снял его с транспортера.

Ребенка вернули матери невредимым, и оба вовремя вылетели своим рейсом. Представители аэропорта сказали, что юный путешественник побыл "багажом" всего несколько минут, но этого оказалось достаточно, чтобы он сильно перепугался. По их признанию, травм мальчику удалось избежать лишь благодаря счастливой случайности.

travel.mail.ru