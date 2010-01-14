Когда настроение "на нуле"

Наверное, у каждого из нас бывают такие моменты в жизни, когда ничто вокруг не приносит нам чувства радости, когда приходишь с работы домой уставший и ничего не хочется делать, а хочется просто лежать на диване, ни на что не реагируя, потому что нет настроения – оно просто «на нуле», хотя вроде бы все нормально и ничего неприятного с нами не произошло.

Как же выйти из такого состояния и почему такое случается с нами? Психологи пришли к выводу, что прилив энергии у человека возникает только тогда, когда у него появляются какие-то цели. И чем они глобальнее, тем больше сил требуется на их реализацию. Поэтому, если вам все наскучило, и вы не видите перед собой никаких целей, то и энергии никакой у вас не будет. Вот именно в такие моменты у человека развивается депрессия, у него появляется ленное состояние, усталость и сонливость.

Люди в таком состояние могут весь день ничего ни делать и все равно к вечеру они будут себя чувствовать так, как будто разгружали вагоны, а ведь другой человек может целый день провести в делах и заботах, но и поздно вечером умудряется быть бодрым и полным сил.

Женщины, которым все наскучило, могут возразить, что они занимаются домом и семьей и не сидят без дела и все же это не поднимает их настроения. А дело все в том, что то, что вы делаете – это не настоящие ваши цели, а скорее привычки и устои. Работу по дому вы делаете «автоматически», вам не приходиться выбирать, ведь это так нужно, а значит, так должно быть.

Энергию же дают вдохновенные цели! Такие, которые вызывают положительными эмоциями, то есть цели под названием «Хочу!» Как же обнаружить в себе эти энергетические цели? Для этого нужно спокойно подумать над тем, что именно вы любите делать и что вызывает у вас радость и вдохновение. Может вы что-то наблюдали из жизни других людей и это что-то хотели бы перенести в свою собственную жизнь. Может быть, вы бы хотели заниматься рукоделием или кулинарией, а может вы хотели бы отправиться в путешествие или купить машину, может вам вспомнится давняя мечта научиться петь или сделать дизайн интерьера дома или еще что-то другое, в общем, желания могут быть самыми разнообразными. Теперь выберите из своего списка то, что вдохновляет вас настолько, что вы готовы взяться за это и постараться воплотить в самое ближайшее время.

Если вы такие цели найдены, то приступайте, не откладывая «в долгий ящик», к их реализации.

Запишитесь, наконец, в автошколу, купите себе набор для вышивания, сделайте перестановку в своем доме и раскрасьте стены в яркий цвет.

Самое главное - это начать, а в процессе дела вы войдете во вкус и даже не заметите, как у вас появятся новые цели и желания, а за ними и новые мечты.

И все это прекрасно, потому ко всему этому вместе с новыми впечатлениями у вас появиться целое море энергии!

И вы напрочь забудете, что такое хандра и как может быть настроение «на нуле».

Вы захотите творить, чудить, достигать новых высот, а главное жить и наслаждаться жизнью!

www.gen.su