Какие продукты питания полезны в этом году?

Представители Американской Диабетической Ассоциации составили список продуктов, которые должны быть обязательно в рационе питания каждого человека в 2010 году.

Специалисты в области диетологии советуют есть в наступившем 2010 году, в первую очередь, крупы. Так, основной рацион питания должен состоять из блюд, приготовленных с использованием ржи, ячменя, гречки или риса.

Нужно регулярно употреблять рыбу, особенно лосося и форель. В небольших дозах полезны соевые продукты. Овощи и фрукты также важны.

Что касается напитков, то предпочтение лучше отдать зеленому чаю.

Эти советы совпадают с рекомендациями известного американского диетолога, который посоветовал всем, кто хочет питаться правильно в новом 2010 году, перейти на средиземноморскую диету. То есть употреблять больше злаков, рыбы, свежих фруктов и овощей.

health.passion.ru