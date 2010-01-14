Подростки используют не более 800 слов

Британские подростки в повседневной жизни используют не более 800 слов, что значительно сокращает их шансы найти хорошую работу. Об этом, как сообщила газета "Санди таймс", заявила британский педагог-психолог Джин Гросс, назначенная правительством Гордона Брауна главным разработчиком стратегии развития навыков общения у подрастающего поколения.

Согласно данным последнего исследования, юные жители Соединенного Королевства избегают употребления сложных слов, отдавая предпочтение "подростковому языку" смс-сообщений, социальных сетей и интернет-чатов. В связи с этим Гросс собирается начать общенациональную кампанию с целью совершенствования речевых навыков британских тинейджеров. "Мы должны помочь нынешним подросткам понять разницу между их жаргоном и формальным языком, которым необходимо владеть, чтобы найти работу и добиться успеха в жизни", - подчеркнула она.

Примечательно, что далеко не все ученые мужи Великобритании разделяют опасения Джины Гросс. Как установили специалисты, словарный запас большинства британских подростков в возрасте 16 лет составляет порядка 40 тыс. единиц. Правда, в повседневном общении они сводят его до минимума, но даже в этом случае его объем значительно превосходит 800 слов. Это доказали результаты анализа записей из интернет-дневников тинейджеров, который провел Тони Макэнери, профессор лингвистики из университета Ланкастера. Он также выяснил, что в двадцатку наиболее популярных среди представителей этой возрастной группы слов входят "да", "нет", "но", а также ряд так называемых интернет-аббревиатур, типа "lol" - laughing out loud /"смеюсь очень громко", российский вариант - "ржунимагу"/.

Почетный профессор лингвистики Дэвид Кристал из Университета Бангора в Уэльсе полагает, что глубину и сложность подросткового языка часто недооценивают. "Проблема в том, что многим не нравится, что у ребят богатый словарный запас в области хип-хопа, а не политики. У них обширный лексикон для всего, что им интересно, - подчеркнул Кристал. - И далеко не каждому эксперту удавалось получить хотя бы приблизительные данные о его объеме".

ami-tass.ru