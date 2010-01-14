Оливковое масло противостоит раку молочной железы

Умеренное потребление оливкового масла замедляет прогрессию рака молочной железы, обнаружили онкологи Universitat Aut-noma de Barcelona /UAB, Испания/.

Учёные полагают, что природные соединения в оливковом масле эффективно блокируют действие раковых клеток в грудной области и сдерживают развитие заболевания. В то же время чрезмерное потребление масла имеет противоположно пагубное действие на здоровье из-за возможных вредных свойств жиров. Врачи делают ставку на антиоксидантный потенциал оливкового масла первого отжима в борьбе с распространением раковой опухоли.

По результатам предварительных тестирований, состав оливкового масла положительно сказывается на клеточных образцах раковых опухолей молочной железы, предотвращая их мутацию в агрессивные формы. Точный механизм воздействия оливкового масла на грудные раковые образования не ясен. В дальнейшем клиницисты планируют подробно проанализировать молекулярные изменения, зафиксированные в опухолях молочных желез после применения компонентов из оливкового масла, а также во всём геноме и в конкретных генах, причастных к данной патологии.

ami-tass.ru