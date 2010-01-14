Янукович выступает за систему страховой медицины в Украине

Кандидат на пост Президента Украины, лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ выступает за введение системы страховой медицины в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом политик заявил в прямом эфире государственной телерадиокомпании «Крым» в Симферополе, где находится с рабочей поездкой.

«Мы безотлагательно должны принять закон о страховой медицине», - сказал В.ЯНУКОВИЧ, отвечая на вопрос относительно путей реанимации отечественной медицины, улучшения ее качества и эффективности, а также повышения уровня социальной защиты медицинских работников.

По мнению В.ЯНУКОВИЧА, на современном этапе внедрение такой системы является неотложным, необходимым и понятным для общества.

«Ведь сегодня каждый работающий гражданин и без того платит деньги за медицинское обслуживание, потому что больницы не в состоянии обеспечить людей качественными услугами и медикаментами», - отметил В.ЯНУКОВИЧ и подчеркнул, что в обязательном порядке решит проблемы медицинской отрасли в Украине.