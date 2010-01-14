CD-диски и кредитки вредят сердцу

Химическое вещество бисфенол А, используемое для производства пластмасс, компакт-дисков, кредитных карт, а также для покрытия внутренних поверхностей консервных банок, влияет на состояние сердечной системы. Как передает Infox, к такому выводу пришли американские ученые.

Бисфенол может всасываться в кровь и с годами накапливаться в организме. Cледы бисфенола могут быть выявлены у 90% людей. При высокой концентрации вещество повышает риск сердечных заболеваний.

Тесты, проведенные в США в рамках национального исследования, показали, что пациенты с повышенным содержанием бисфенола на 33% больше склонны к развитию сердечных заболеваний.

Предыдущее исследование выявило, что высокая концентрация этого химического вещества вдвое увеличивает риск сердечных болезней. Различие в результатах ученые объясняют тем, что во втором случае дозы бисфенола были выше.

Ученые пока не выяснили биологический механизм, который приводит к возникновению таких заболеваний вследствие отравления бисфенолом. «Теперь нам предстоит более детально выяснить, что вызывает эту связь с повышенным риском сердечных заболеваний, и прояснить, связаны ли они только с бисфенолом или еще с каким-либо фактором, имеющим отношение к воздействию этого вещества», — говорят исследователи.

Ранее также высказывались опасения, что бисфенол может вызывать отклонения в детском развитии. Ряд производителей отказались от использования этого вещества при производстве детских бутылок. Ежегодно в мире производится 2 млн тонн бисфенола.

Напомним, сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смерти во всем мире. Ежегодно в результате инфарктов и инсультов умирает 17,1 млн человек.

По печальной статистике Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) уже к 2015 году число жертв этих заболеваний достигнет 20 млн. Для сохранения сердца здоровым медики рекомендуют придерживаться разумной диеты, бросить курить и вести более подвижный образ жизни.

rosbalt.ru