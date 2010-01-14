"Китайский СПИД" передается при кашле

В Китае зафиксирована передающаяся воздушно-капельным путем странная болезнь, которую в ряде изданий уже назвали «новым СПИДом». Однако что это такое, пока не очень понятно — китайские медики только приступили к исследованию феномена.

Согласно наиболее оптимистичной версии, которую приводит China.org.cn, речь идет о излишней впечатлительности и мнительности пациентов, которые подозревают у себя СПИД на фоне другого заболевания, в котором ничего необычного нет. Если учесть, что проявлением СПИДа становится исключительно развитие других инфекций вследствие сниженного иммунитета, а многие из жертв неизвестного заболевания вели достаточно опасный с медицинской точки зрения образ жизни, эта версия звучит убедительно, но говорить о ее ней как о единственно верной пока рано.

Проведенные медиками анализы крови больных не выявили вируса, вызывающего СПИД — ВИЧ. Количество больных тоже пока неизвестно, но сообщений о летальных случаях пока не поступало. Более того, поиск информации на эту тему еще более запутывает ситуацию: по одной из версий, болезнь пришла не откуда-нибудь, а из интернета.

gzt.ru