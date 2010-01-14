Исследователи бостонского Beth Israel Deaconess Medical Center (BIDMC) выяснили, что свет увеличивает головную боль при мигрени даже у слепых пациентов, сообщает Boston.com. Таким образом, обнаружен новый светочувствительный участок нервной системы, который существует отдельно от визуального восприятия.

Руководитель группы ученых BIDMC Рами Бестейн (Rami Burstein) изучил реакцию 20 слепых людей, страдающих хронической мигренью, на свет. Шесть из них не могли видеть свет, потому что их оптические нервы были повреждены или удалены хирургическим путем. В этом случае свет не причинял им боль. Остальные 14 участников эксперимента реагировали на свет, однако из глаза не могли видеть. Для этих людей свет усиливал головную боль при мигрени. То есть мозг воспринимает свет и изображение разными отделами. Аналогичные эксперименты, проведенные на крысах, подтвердили выводы ученых.

Стоит отметить, что причиной головных болей может стать не только свет. Как сообщает The Telegraph, профессор Майкл Розенберг (Michael Rosenberg), офтальмолог чикагского Northwestern University Feinberg School of Medicine выяснил, что люди с небольшими глазными проблемами, которые не испытывают неудобств в обычной жизни, после просмотра фильма в 3D формате, например, "Аватара" Джеймса Кэмерона, могут почувствовать мигрень.

newsland.ru