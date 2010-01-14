ВОЗ призвала повысить цены на спиртное

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала увеличить акцизы на алкогольную продукцию. По мнению специалистов организации, эта мера наряду с ужесточением правил продажи спиртного поможет сократить число людей, страдающих алкоголизмом.

Представители ВОЗ отметили, что изменение цен на спиртные напитки в первую повлияет на наименее обеспеченные категории потребителей, в том числе больных алкоголизмом и молодежь. Эксперты считают, что повышение цен является одной из самых эффективных мер по сокращению негативного влияния алкоголя на здоровье населения.

По данным международной организации, с употреблением спиртного связано около 2,5 миллионов смертей от болезней сердца и печени, различных видов рака, дорожно-транспортных происшествий и самоубийств. В целом доля летальных случаев в результате употребления алкоголя составляет 3,8 процента в структуре общей смертности.

Осенью 2009 года специалисты ВОЗ приступили к созданию проекта глобальной стратегии по сокращению негативного влияния на здоровье людей, вызываемого употреблением спиртного. Страны-участницы организации подпишут документ на ассамблее, которая пройдет в мае 2010 года.

Стратегия ВОЗ предлагает ряд мер, направленных на сокращение употребления алкоголя. В частности, увеличение информированности населения о проблеме, а также разработку национальных стратегий и соцпрограмм призванных сократить потребление спиртного. Кроме того, предлагается ограничить производство и продажу алкогольной продукции, ужесточить правила ее лицензирования и рекламы, а также сократить число торговых точек.

medportal.ru