Сегодня ситуация с гриппом в Украине “не является исключительной».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на внеочередном заседании Верховной Рады первый заместитель министра здравоохранения главный государственный санитарный врач Украины Александр БИЛОВОЛ.

Он отметил, что в Украине остается превышенным эпидемический порог в 4-х областях – Луганской, Днепропетровской, Сумской, Полтавской - и в Крыму.

По его данным, в Украине с начала эпидемии гриппа и ОРВИ (с 29 октября 2009 года) заболело 4 млн. 52 тыс. 277 чел.

Он отметил, что общее количество пролеченных с начала эпидемии составляет свыше 3,5 млн. чел.

А.БИЛОВОЛ сообщил, что на сегодняшний день из числа госпитализированных выписано 202 тыс. 487 чел. (84,7% от общего количества госпитализированных больных).

Он сообщил, что в реанимационных отделениях сегодня находится 219 чел., на искусственной вентиляции легких – 30 чел.

Он также отметил, что с начала эпидемии заболели гриппом и ОРВИ 51 тыс. 835 медицинских работников.

Первый заместитель министра сообщил, что на протяжении последних суток за медицинской помощью обратилось 34 тыс. 504 чел., из них 17 тыс. 399 детей.

Вместе с тем во время обсуждения информации о ситуации с гриппом народный депутат от Партии регионов Валерий КОНОВАЛЮК отметил, что они от фракции подарят правительству аптечку, где содержатся препараты, необходимые населению для лечения гриппа и ОРВИ, и указаны цены за эти препараты.

По его словам, информация, которая распространяется правительством о ситуации с гриппом и ценах на эти препараты, строится правительством «на откровенной лжи и лицемерии».

При этом во время выступления В.КОНОВАЛЮКА аптечка была выставлена на трибуну парламента.