В Украине исследовали российскую вакцину против гриппа

В Украине вчера было завершено клиническое и доклиническое исследование вакцины против гриппа российского производства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на внеочередном заседании Верховной Рады первый заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Александр БИЛОВОЛ.

«Думаю, что через несколько дней будет соответствующий приказ министра здравоохранения и будет заключение о регистрации этой вакцины», - сказал он.

А.БИЛОВОЛ также отметил, что на сегодняшний день в Украине находятся на регистрации также вакцины против гриппа канадского и французского производства.

Также он заверил, что Украина на сегодняшний день полностью обеспечена препаратом «Тамифлю» для лечения гриппа. Он отметил, что в Украину были поставлены 804 тыс. упаковок этого препарата.

Как сообщал УНИАН, по данным Минздрава, по состоянию на 12 января в Украине заболели гриппом 4 млн. 106 тыс. 091 лицо, умерли с начала эпидемии 940 украинцев.

Эпидемический порог остается превышенным в 4 областях и в Крыму.