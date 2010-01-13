Свиной грипп: ВОЗ готова привлечь независимых экспертов

Всемирная организация здравоохранения готова привлечь независимых экспертов к оценке обоснованности и эффективности мер, принятых в связи с пандемией гриппа А/H1N1. Об этом заявила накануне представитель ВОЗ Фадела ЧАИБ, передает Лента.ру со ссылкой на AFP.

“Мы ожидаем и приветствуем критику, а также любую возможность обсудить дискуссионные вопросы”, - заявила Ф.ЧАИБ, добавив, что в будущем ВОЗ намерена обсудить свою работу в том числе и с независимыми экспертами.

Впрочем, как подчеркнула Ф.ЧАИБ, подобная переоценка деятельности ВОЗ будет возможна только после завершения пандемии гриппа, точные сроки которого в настоящее время неизвестны. Согласно текущим оценкам Всемирной организации здравоохранения, в ближайшие несколько месяцев конца пандемии ожидать не стоит, и она, возможно, растянется на несколько сезонов.

К концу 2009 года в Северной Америке и Западной Европе было отмечено существенное снижение заболеваемости гриппом А/H1N1. Уровень смертности от новой инфекции по-прежнему не превышает показателей, характерных для сезонного гриппа.

В последние недели правительства Франции и Великобритании обсуждают вопрос о сокращении запланированных ранее закупок противогриппозных вакцин. Кроме того, на днях группа депутатов Совета Европы потребовала провести независимое парламентское расследование на предмет обоснованности рекомендованных ВОЗ противоэпидемических мероприятий, прежде всего - закупок за государственный счет больших партий вакцин и противогриппозных препаратов.

Политика ВОЗ в отношении гриппа А/H1N1 получила неоднозначную оценку. Некоторые эксперты указывали на тот факт, что критерии пандемии гриппа А/H1N1, о начале которой ВОЗ объявила в июне прошлого года, были разработаны на случай распространения более опасных для человека разновидностей гриппа, в частности, птичьего гриппа H5N1. В ответ на критику руководство ВОЗ заявляло о том, что любой вирус гриппа может стать более опасным для человека вследствие частных мутаций.

Как сообщал УНИАН, на следующей пленарной сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), которая состоится в Страсбурге с 25 по 29 января, состоятся дебаты на тему: "Фальшивая пандемия - угроза для здоровья".

Известный эпидемиолог Вольфганг ВОДАРГ, который возглавляет подкомитет по здравоохранению, входящий в комитет по социальным вопросам, здравоохранению и семье Совета Европы, предложил СЕ расследовать деятельность фармацевтических компаний, которые ради увеличения собственных прибылей сильно преувеличили степень угрозы свиного гриппа. По мнению В.ВОДАРГА, производители противогриппозных препаратов и вакцин оказывали давление на Всемирную организацию здравоохранения и заставили ее объявить свиной грипп пандемией.