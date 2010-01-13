Детсады Киева могут остаться без молока

Через неделю дошкольные учреждения Киева могут остаться без молока из-за долга города перед поставщиками.

Об этом пишет газета “Комсомольская правда в Украине” (12 января 2010 г.).

Директор ООО «Фавор», которая занимается поставками молочной продукции почти во все дошкольные заведения Киева, Раиса МИХАЙЛОВА сообщила, что городской бюджет задолжал им на конец прошлого года 2,2 млн. грн.

«На сегодня мы получили от них 600 тыс. грн. Этих денег нам хватило только на то, чтобы рассчитаться с поставщиками молока. Раньше у нас было восемь источников сырья, но из-за долгов две фермы прекратили с нами сотрудничать. Им просто не за что кормить скот», - отметила Р.МИХАЙЛОВА.

Она выразила недоумение, как могла оказаться без финансирования защищенная статья бюджетных расходов столицы: «В Управлении образования мне по секрету сказали, что город не перечислил районным бюджетам на питание в детсадах более 20 млн. грн.! Куда подевались деньги, никто не знает».

По словам Р.МИХАЙЛОВОЙ, если до конца недели Киев не рассчитается за молоко и молочные продукты полностью, то вновь начнутся перебои.

Заведующая детским садом №200 Мария ГРИГОРОВИЧ рассказала газете, что молоко пытаются заменять кисломолочным напитком нарине.

«Нарине - допустимый вариант, но существуют определенные нормы питания для дошкольников, и постоянно так происходить не должно», - утверждает она, объясняя, что в нарине нет достаточного количества кальция, как в молоке, а его дефицит в растущем организме может привести к заболеваниям опорно-двигательной системы.

В городской санэпидстанции о проблемах с питанием в дошкольных учреждениях столицы узнали из СМИ и отметили, что жалоб от родителей не поступало. При этом в СЭС отметили, что в детсады строжайше запрещается приносить еду «с улицы», так как она потенциально опасна в эпидемическом отношении.

Газета напоминает, что в декабре писала о том, что многим столичным детсадам перестали выделять финансы на покупку еды. В некоторые дошкольные учебные заведения родителям пришлось самим приносить овощи и крупы.