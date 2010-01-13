В Севастополе задержали группу наркоторговцев

Сотрудники уголовного розыска Нахимовского райотдела милиции УМВД Украины в городе Севастополе задержали группу из трех человек, которая на протяжении двух лет занималась незаконным сбытом наркотиков на территории города.

Как сообщила корреспонденту УНИАН помощник начальника Нахимовского райотдела милиции по связям с общественностью и СМИ Оксана ВЛАДЫШЕВСКАЯ, группа специализировалась на распространении наркотических средств - ацетилированного и синтетического опия, а последние несколько месяцев перед задержанием также продажей таблеток “экстази”.

В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий, все участники группы были задержаны в один день. Сразу после задержания милиционеры провели три санкционированных обыска в квартирах, где проживали злоумышленники. Во время обыска было изъято 30 миллилитров ацетилированного опия, таблетки, которые наркодилеры продавали молодым людям на дискотеках под видом наркотического средства ”экстази”, и деньги в сумме около 10 тыс. грн.

Группу наркодилеров возглавлял 33-летний севастополец, на счету которого не одна судимость. В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 307 УК Украины - незаконный сбыт наркотических средств. По предварительной оценке, стоимость проданных наркотиков составила свыше 60 тыс. грн. Ориентировочно, на «черном рынке» стоимость одного миллилитра ацетилированного опия составляет 40-50 гривен, а одной таблетки “экстази” - 50 гривен. Злоумышленники арестованы. На сегодняшний день сотрудники милиции устанавливают каналы поставок наркотиков в Севастополь.