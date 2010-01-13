Ющенко: проведение медицинской реформы - национальный приоритет
"Нужно отважиться..."
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО называет национальным приоритетом проведение медицинской реформы в Украине.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал, выступая на расширенном заседании Национального совета по вопросам здравоохранения.
Президент подчеркнул, что не осуществление реформ в медицинской отрасли «является политикой назад».
«Нам нужно отважиться объявить национальную медицинскую реформу», - сказал В.ЮЩЕНКО.
Он подчеркнул, что сегодня мы имеем разорванное медицинское пространство, нет единой идеологии в этой сфере.
В.ЮЩЕНКО отметил, что увеличение внимания и финансирования медицины позволило решить ряд проблем, в частности, в области демографии.
В то же время, он убежден, что даже при большом объеме финансирования без реформ решить проблемы в отрасли невозможно.
В частности, он отметил важность увеличения внимания к профилактике заболеваний, пропаганде здорового образа жизни.
Также, по его словам, необходимо решить проблему так называемых «добровольных взносов», которые сегодня очень распространены в медицинских учреждениях, решить вопрос продажи лекарств без рецептов.
Коснулся В.ЮЩЕНКО и многих других вопросов, требующих реформирования.
Он подчеркнул, что понимает, что это является вопросом не одного года, но от этого выиграет человек, выиграет медик.
Он призвал медиков активно участвовать в работе по реформированию отрасли.
Также он выразил надежду, что в вопросе реформирования медицины политические силы продемонстрируют свое единство.
В свою очередь, министр здравоохранения Василий КНЯЗЕВИЧ выразил надежду, что такую реформу удастся осуществить в течение пяти лет.
Он отметил, что, прежде всего, требует реформирования система финансирования отрасли. Также он отметил важность оптимизации структуры и системы финансирования, введения обязательного государственного медицинского страхования, расширения сферы применения платных медицинских услуг.
Также В.КНЯЗЕВИЧ подчеркнул важность последовательных и глубоких институционных и структурных преобразований в системе здравоохранения.
Он сказал, что для этого нужно принять ряд законодательных актов и т.д.