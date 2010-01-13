Ющенко: проведение медицинской реформы - национальный приоритет

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО называет национальным приоритетом проведение медицинской реформы в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал, выступая на расширенном заседании Национального совета по вопросам здравоохранения.

Президент подчеркнул, что не осуществление реформ в медицинской отрасли «является политикой назад».

«Нам нужно отважиться объявить национальную медицинскую реформу», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он подчеркнул, что сегодня мы имеем разорванное медицинское пространство, нет единой идеологии в этой сфере.

В.ЮЩЕНКО отметил, что увеличение внимания и финансирования медицины позволило решить ряд проблем, в частности, в области демографии.

В то же время, он убежден, что даже при большом объеме финансирования без реформ решить проблемы в отрасли невозможно.

В частности, он отметил важность увеличения внимания к профилактике заболеваний, пропаганде здорового образа жизни.

Также, по его словам, необходимо решить проблему так называемых «добровольных взносов», которые сегодня очень распространены в медицинских учреждениях, решить вопрос продажи лекарств без рецептов.

Коснулся В.ЮЩЕНКО и многих других вопросов, требующих реформирования.

Он подчеркнул, что понимает, что это является вопросом не одного года, но от этого выиграет человек, выиграет медик.

Он призвал медиков активно участвовать в работе по реформированию отрасли.

Также он выразил надежду, что в вопросе реформирования медицины политические силы продемонстрируют свое единство.

В свою очередь, министр здравоохранения Василий КНЯЗЕВИЧ выразил надежду, что такую реформу удастся осуществить в течение пяти лет.

Он отметил, что, прежде всего, требует реформирования система финансирования отрасли. Также он отметил важность оптимизации структуры и системы финансирования, введения обязательного государственного медицинского страхования, расширения сферы применения платных медицинских услуг.

Также В.КНЯЗЕВИЧ подчеркнул важность последовательных и глубоких институционных и структурных преобразований в системе здравоохранения.

Он сказал, что для этого нужно принять ряд законодательных актов и т.д.