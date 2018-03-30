4 причины НЕ сбрасывать лишние килограммы

Многие из нас безусловно убеждены, что большинству женщин, особенно после 30–40 лет, полезно сбросить несколько килограммов веса. Однако некоторые стараются выполнять все рекомендации, но похудеть почему-то не получается... Французский диетолог Мишель Сорес разбирает ситуации, когда худеть вовсе не полезно для здоровья. А в «неидеальном весе» находит даже свои плюсы, которые могут стать утешением для многих дам.

Утешение первое: для молодых девушек

Вы убеждены, что худые и очень худые девушки красивее полненьких или просто средних? Однако в погоне за «отрицательными килограммами» не стоит забывать, что в вашем возрасте у организма есть более важные задачи, чем достичь «идеального веса».

Для нормального установления менструальной функции необходим вес тела хотя бы 48 килограммов. Если вес меньше, менструальный цикл нарушается. Об этом нужно помнить тем девушкам, которые увлекаются разгрузочными диетами и хотят походить на моделей на подиуме. Нередко такие длинноногие и изящные манекенщицы страдают нарушением половой функции.

А еще у девушек с недостаточной выработкой половых гормонов не закрываются зоны роста трубчатых костей, и они продолжают прибавлять в росте, когда их сверстницы уже остановились. У них обычно очень длинные руки и ноги и во всем облике заметна инфантильность. Нередко такие девушки очень худенькие, потому что у них нарушен нормальный обмен веществ и естественное отложение жировой клетчатки.

Это своеобразный протест женского естества против современных норм красоты. Юным красавицам не надо забывать о том, что потеря женственности, которая зиждется на репродуктивном здоровье, – гораздо более серьезный проигрыш, чем несколько лишних килограммов. Нехватка половых гормонов может привести к недоразвитию матки и другим недугам – например, кистозному перерождению яичников. Это происходит потому, что не сформирован правильный двухфазный цикл выработки половых гормонов: фолликулы в яичниках образуются, но разрыва фолликула из-за недостатка гормонов в определенный момент не происходит, и они накапливаются. В этом случае придется проходить лечение. Если этого не сделать, то позднее такие нарушения могут привести к бесплодию.

Утешение второе: для женщин до 40

Возможно, вам вообще трудно худеть в силу вашей конституции. Сегодня специалисты считают, что при похудении нужно учитывать, к какому из четырех соматипов вы относитесь. Этот соматип зависит от преобладания одной из гормональных желез в организме – щитовидной железы, надпочечников, яичников или гипофиза. Тем, у кого «руководство» осуществляют щитовидка или гипофиз, худеть или не поправляться очень легко.

Однако если у вас женственная фигура с широкими бедрами, стройными ногами и округлым животом, а жировые отложения всегда преобладают в нижней части тела, то ваша ведущая железа – яичники. Для вас очень сложно начать сбрасывать лишний вес, поскольку вы склонны к избыточному весу за счет активности половых гормонов, это особенность вашего организма. Бороться с ней просто глупо.

Если вы пытаетесь ограничивать себя в пище, то, скорее всего, у вас получается не есть утром, чуть-чуть «поклевать» днем, а вот вечером уж вы отводите душу. Единственное, что можно сделать для оздоровления организма, – завтракать утром и умеренно подкрепляться в обед, чтобы к вечеру не испытывать сильного голода. Стоит ограничить копчености, специи, сметану, мороженое, масло, жирные десерты, мясо, чай и кофе. Однако врачи рекомендуют помнить, что сильного сброса веса добиться вам не удастся – это особенности вашего типа конституции, причем он относится к наиболее жизнеспособному «материнскому» типу.

Утешение третье: для женщин после 40

После 40 лет выработка эстрогенов – женских половых гормонов – за счет яичников медленно снижается в связи с угасанием репродуктивной функции. Однако эстрогены по-преж­нему необходимы организму – они поддерживают упругость кожи и крепость костей, регулируют тонус сосудов, выполняют в организме множество защитных и укрепляющих функций.

При угасании функции яичников выработку эстрогенов берет на себя жировая ткань. Так что после 40 лет она становится драгоценным резервом гормонов, от которых напрямую зависит женское здоровье. Поэтому прекрасные дамы в определенном возрасте – каждая в своем – прибавляют 2–3 килограмма. Однако тем самым они продлевают свою молодость – настоящую, а не внешнюю. Если именно в это время начать жестко бороться с лишним весом, можно устроить себе гормональный срыв, ускорить приближение климакса и нажить язву, остеопороз или гипертонию.

Утешение четвертое: для всех женщин

Считается, что женщины «в теле» дольше выглядят молодыми. Речь не идет, конечно, об отвисших животах и складках на шее. Но кожа медленнее старится у тех, у кого нормальная, достаточно выраженная и упругая подкожная жировая клетчатка. Морщины, разумеется, менее заметны на полном лице или шее, а волосы и ногти тоже нуждаются в притоке эстрогенов, которые производит жировой слой.

К тому же представление о том, что полные женщины или женщины среднего веса меньше нравятся мужчинам, чем утонченные модели, навязано нам средствами рекламы. Однако несколько лет назад один популярный женский глянцевый журнал провел опрос среди фотографов, специализирующихся на женских фотографиях, и выяснил, что худых женщин они любят снимать ради заработка, более пышных – ради творчества и отдыха.

Утешение пятое: для всех

С точки зрения физиологии, идеальный вес – понятие вообще мистическое. Вернее, у каждого человека этот вес свой и вычисляется он отнюдь не так просто, как банальный индекс массы тела. Скорее всего, для женщины это тот вес, в котором она чувствует себя комфортно, обладает максимальной для себя энергией, работоспособностью, привлекательностью и уравновешенностью характера. Для каждой из нас определение этого «настоящего веса» потребовало бы специальных исследований с учетом уровня обмена веществ, плотности костей, фазы менструального цикла и многих других показателей.

Стоит ли гнаться за призраком, вычисленным по формулам, если более реально опереться на свое самочувствие и настроение? А настроение, кстати, напрямую зависит от того, что мы едим и пьем, какие эмоции доставляет нам пища. Кофе со сливками кажется нам гораздо вкуснее, чем черный кофе, поскольку в жире прекрасно растворяются вещества, придающие вкус и аромат напитку. Шоколад и другие «вредные вещи» способны напрямую воздействовать на выработку серотонина, гормона удовольствия в нашем мозгу. А «подпитка» этим гормоном в течение дня нам совершенно необходима, и если нет других способов заставить организм его вырабатывать, то вкусная пища – не самый вредный и самый доступный из них.

Те же, кто сидит на строгих обезжиренных и несладких диетах, часто чувствуют подавленность, раздражение, уныние, упадок сил. Если этот процесс заходит слишком далеко, возникает вопрос: а ради чего все эти мучения, если их результат уже не способен радовать?

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