Хирург сам себе прооперировал аппендицит

British Medical Journal опубликовал в Рождественском номере невыдуманный рассказ о советском молодом хирурге Леониде Ивановиче Рогозове, пишет Данило Ди Диодоро в статье, опубликованной на сайте газеты Corriere della Sera.

Сын хирурга, доктор Владислав Рогозов, который настоящее время работает анестезиологом в отделении анестезиологии учебного госпиталя в Шеффилде, с сыновней гордостью поведал об этом человеке британскому изданию.

В 1960 году молодой, 27-летний доктор Леонид Рогозов вместе с группой исследователей высадился на побережье Антарктиды, где полярникам предстояло заложить основу базы, которая впоследствии получила название "Новолазаревская".

Группа активно работала, и уже в феврале база была готова. Как раз вовремя: в Антарктиде начиналась зима со снежными бурями, сильным холодом и полярной ночью. Группа находилась в диком и неприютном уголке, полностью изолированная от остального мира.

В апреле молодой доктор почувствовал себя плохо и спустя некоторое время пришел к выводу, что у него воспалился аппендикс. Вначале он попытался провести курс лечения антибиотиками, но его состояние ухудшалась, и он решился на операцию. Доктор подготовил трех ассистентов, не имевших никакого отношения к медицине. Это были метеоролог Александр Артемьев, механик Зиновий Теплинский и начальник станции Владислав Гербович. Первый должен был выполнять функции медсестры, в задачу механика входило направлять свет, а Гербович должен был подменить того, кто потеряет сознание. Операция началась. Хирург решил обойтись без перчаток, поскольку понимал, что придется на ощупь иссекать аппендикс. Были сделаны необходимые уколы. Он сделал разрез и начал операцию. Больной-хирург несколько раз был на грани обморока, он потерял много крови, но операцию завершил. Врач отметил, что на аппендиксе было темное пятно: это означало, что еще один день промедления, и все могло закончиться трагично. Рогозов подробно описал ход операции в своем дневнике, фрагменты которого опубликованы в британском научном издании.

Через 4 дня после операции температура благодаря антибиотикам нормализовалась и отважный хирург пошел на поправку. Лишь через год, в конце мая 1962 года, группа исследователей вернулась на родину. Рогозов вновь стал работать в Первом медицинском институте города Ленинграда. Он умер 21 сентября 2000 года, иными словами, почти через 40 лет после необычной операции на себе самом, рассказал его сын. Четыре десятилетия жизни, которых могло не быть, если бы не смелость и опыт молодого хирурга.

ami-tass.ru