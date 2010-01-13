Трёхмерное кино вредно для здоровья

Менее месяца прошло после выхода на экраны блокбастера Avatar, а он уже успел стать четвертым самым кассовым фильмом всех времен, заработав миллиарды долларов в рекордные сроки. Безусловно, столь привлекательным фильм стал благодаря новейшей 3D-технологии.

Однако какими бы ни были передовыми технологии, значительное меньшинство населения планеты может смотреть 3D-фильмы, не испытывая дискомфорта.

Более трех миллионов человек в Великобритании испытали трудности при просмотре фильма из-за так называемого "стереоскопического зрения", затрудняющего просмотр 3D-фильмов.

Также восприятию трехмерной картинки мешают косоглазие, эффект "блуждающих глаз" и амбиопатия.

Технология, используемая для создания иллюзии 3D, может также вызвать и более тяжелые физические реакции. У некоторых зрителей Avatar вызывает тяжелые головные боли, головокружение и рвоту.

newsland.ru