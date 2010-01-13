В "Кока-колу" вернется кокаин

«Кока-кола» снова станет, как в начале своего существования, кокаиносодержащим напитком.

Президент Боливии Эво Моралес поддержал предложение крестьян департамента Кочабамба по запуску производства энергетического газированного напитка «Кока-Колья», чей состав аналогичен компонентам американского напитка, за исключением экстракта листьев коки. По замыслу властей новый напиток станет частью масштабного плана по индустриализации «культурного достояния и возобновляемого природного ресурса» Боливии.

Главным сторонником развития культуры коки в стране является сам боливийский лидер Эво Моралес. В марте прошлого года в Вене он попытался на собственном примере доказать безвредность коки, сжевав перед членами комиссии по наркотическим веществам ООН лист этого растения. А в ноябре Эво Моралес предложит парламенту Боливии законодательно увеличить размеры выделяемых под коку земельных участков с 12 тыс. гектаров до 20 тысяч, напоминает «Коммерсант».

Сегодня Боливия занимает третье место среди стран Латинской Америки по объемам производства листьев коки. При этом только 40% плантаций являются легальными.

nr2.ru