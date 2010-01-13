Жительница Италии родила шестерых близнецов

Шесть близнецов произвела на свет 30-летняя жительница городка Орта-ди-Ателла /окрестности Неаполя, область Кампания, юг Италии/. Четыре девочки и два мальчика, весом от 610 до 800 граммов каждый, были извлечены из чрева матери при помощи кесарева сечения и помещены в "инкубаторы" отделения интенсивной терапии акушерской клиники города Беневенто. За новорожденными наблюдала целая бригада медиков общим числом в 30 человек, под руководством доктора Луиджи Орфео. Все дети и мать /это у нее первые роды/ чувствуют себя хорошо.

Отец детей поблагодарил врачей и высказал надежду на помощь "государства и бабушек при взращивании столь многочисленного потомства".

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