Как защитить своё сердце?

Эксперт по влиянию холестерина на сердце и сотрудник Canyons Medical Center /Сэнди, штат Юта, США/ доктор Майкл Коббл придумал несколько простых и в то же время принципиальных советов, которые позволят защитить сердце от возможных болезней. По словам кардиолога, главное для обеспечения и поддержания работы важных сердечных функций – это оставаться физически активным. Доктор Коббл говорит, что надо заставлять себя двигаться каждый день любыми способами: подниматься по лестнице на свой этаж, если вы живёте в многоквартирном доме, выходить в ближайший парк на прогулку, купить велосипед и ездить на нём в магазин. Необходимо найти все возможные пути, благодаря которым ваши мышцы будут работать при движениях как ног, так и рук. Более того, как бы ни хотелось избежать занятий спортом, но хотя бы пол часа в день надо посвящать умеренным или интенсивным физическим нагрузкам. Отличным решением для выполнения этого условия может стать активная прогулка с собакой или игра в баскетбол или футбол с друзьями или семьёй.

Регулярный завтрак, включающий молочные продукты, фрукты и пищевое волокно - основа для правильного функционирования сердечно-сосудистой системы в течение всего дня, отмечается в исследовании. Выбирайте такие продукты, как зерновой хлеб, обезжиренное молоко, бананы, груши, овсянку, орехи и ягоды, говорит доктор Коббл. Для здорового сердца требуются также овощи, клетчатка, сложные углеводы, белки и здоровые жиры, поэтому стоит обращать внимание и на содержание витаминов и состав на этикетке пищевых продуктов. Уровни глюкозы и крахмала в питании должны регулироваться, поскольку эти вещества в большом количестве приводят к сердечным нарушениям и диабету, подчёркивает доктор Коббл. По его словам, следует минимизировать потребление макаронных изделий, картофеля, содовых напитков, мороженого и полностью исключить фаст-фуд.

Жизненно важно научиться контролировать уровни холестерина в крови - чтобы предупредить возможные сердечные заболевания и ущерб артериям, надо раз в год или полгода консультироваться с лечащим врачом и сдавать анализ на содержание холестерина в организме. Также рекомендуется проверять уровни сахара в крови. Здоровый образ жизни является незаменимым правилом для защиты сердца, что означает отказ от курения, ежегодное полное медицинское обследование и хорошее настроение.

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