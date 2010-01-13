На Гаити - землетрясение: тысячи людей под завалами

На острове Гаити, в Карибском бассейне Атлантического океана, зафиксировано землетрясение магнитудой 7 баллов. Имеются разрушения, есть погибшие и раненые, однако достоверных сведений об их количестве пока не поступало, передает NEWSru. По предварительным данным, под завалами могут быть тысячи людей. Выпущено предупреждение о возникновении цунами.

Многие крупные здания, такие как офисы, гостиницы и магазины, оказались разрушенными в результате землетрясений у берегов Гаити, под завалами могут быть погребены сотни и даже тысячи людей, сообщает в среду агентство Reuters со ссылкой на сотрудника одной из гуманитарных организаций.

"Город (Порт-о-Пренс) погрузился во тьму, тысячи людей вышли на улицы, им уже некуда идти. Я лично видел около восьми разрушенных зданий, это были отели и магазины. Думаю, что будет явным преуменьшением сказать, что число жертв исчисляется сотнями", - заявил в интервью агентству сотрудник гуманитарной организации Foor for the Poor.

Западные агентства со ссылкой на очевидцев сообщают, что в результате подземных толчков парализована телефонная связь и подача электроэнергии, разрушены многие здания - в городе Петьонвиль обрушилось здание больницы, в Порт-о-Пренс разрушено здание президентского дворца, почти полностью разрушено здание штаб-квартиры миротворческой миссии ООН. Серьезному разрушению подверглась штаб-квартира миссии ООН на Гаити, многие ее сотрудники пропали без вести. Об этом говорится в официальном заявлении представительства. "ООН подтверждает, - отмечается в нем, - что штаб-квартире миссии стабилизации на Гаити в городе Порт-о Пренс причинен существенный ущерб наряду с другими объектами ООН. Сведения о многих сотрудниках миссии отсутствуют". По данным Sky News, это более 9000 человек.

Как заявил посол Республики Гаити в США Раймонд ДЖОЗЕФ, это землетрясение стало "катастрофой огромных масштабов".

Американские власти уже выразили готовность "оказать содействие народу Гаити" для ликвидации последствий стихийного бедствия. Об этом говорится в распространенном пресс-службой Белого дома кратком письменном заявлении президента Барака ОБАМЫ. Как отмечается, правительство США "внимательно следит за ситуацией" на Гаити.

Остров Гаити находится в Карибском море. На острове расположены Республика Гаити - одно из беднейших государств региона - и Доминиканская Республика. Площадь острова - 76,4 тысячи кв. км, население - более 17 миллионов человек.