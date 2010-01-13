Любовь и страсть полезны для здоровья

Чувство любви и близости в высшей мере полезно для здоровья человека, особенно мужчинам. К такому выводу пришел научный коллектив из американского Исследовательского института Новой Англии /штат Массачусетс/, сообщила лондонская газета "Дейли Мейл".

После 16 лет исследований специалисты установили, что подлинная страсть и любовь способствуют поддержанию нормальной работы сердечно сосудистой системы человека. Более того, частая интимная близость с любым человеком - не менее двух раз в неделю - на 45 проц сокращает у мужчины риск опасных заболеваний сердца, отмечают американские ученые.

К аналогичным заключениям пришла другая научная группа - из американского Университета Уилкиса /штат Пенсильвания/. Она установила, что любовь является важнейшим компонентом сохранения высокого уровня защитной активности иммунной системы человека. Особенно это важно в зимние месяцы, так как влюбленные меньше болеют гриппом, отмечают ученые.

ami-tass.ru