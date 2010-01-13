Не выходите на лёд!

Главное управление МЧС Украины в городе Киеве обращается к жителям и гостям столицы с просьбой не выходить на замерзшие водоемы и реки.

Сейчас наблюдаются значительные перепады температуры, из-за чего ледяной покров ослабляется и становится опасными для жизни людей, сообщили УНИАН в пресс-службе столичного ГУ МЧС.

Спасатели информируют, что сегодня в полдень был спасен рыбак, провалившийся под лед на р. Десенка в районе Московского моста.

Вызов на телефон «101» поступил от местных рыбаков. Через десять минут спасатели прибыли на место происшествия и вытянули человека из ледяной воды. С диагнозом “переохлаждение” мужчину передали бригаде скорой помощи.

Как выяснилось, место, которое выбрал мужчина для рыбалки, оказалось опасным – из-за подводного течения и глубины здесь образовался тонкий лед.