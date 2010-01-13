Сегодня - заседание Нацсовета по вопросам здравоохранения

С участием Президента

В среду, 13 января Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО примет участие в расширенном заседании Национального совета по вопросам здравоохранения. Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, заседания начнется в 11.00 (Национальная опера Украины, улица Владимирская, 50). Аккредитация СМИ по телефонам: 255-78-44, 255-74-02 и 255-63-18.

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