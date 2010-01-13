Бороться со стрессом нужно физическими упражнениями

Жизнь полна суеты и стресса не только в рабочие будни, но и в праздничные выходные. Для многих людей после длинной череды зимних праздников наступает очередное напряженное время работы. Как на работе, так и дома повседневный стресс негативно сказывается на здоровье. Чтобы придти на выручку собственному организму, эксперты Университета Нью-Йорка /США/ предлагают справляться со стрессом физической активностью. Кроме доказанных выгод для физического самочувствия, регулярные упражнения разной интенсивности помогают бороться с последствиями стрессовых ситуаций и улучшать психическое состояние, утверждают медики. Терапевты призывают с началом нового года приучиться к любой физической деятельности, в зависимости от состояния здоровья, уровней нагрузки и возраста – от занятий спортом или аэробикой до элементарной ежедневной прогулки, утренней и вечерней пробежки или ухода за садом.

Хронический стресс может привести к серьёзным проблемам со здоровьем, включая повышенное артериальное давление, ослабление иммунной системы, риск инфаркта, развития бесплодия и ускорение процессов старения, предупреждают врачи. Главная опасность стресса заключается в том, что он легко затрагивает психо-эмоциональное благополучие через семейные конфликты, сложные обязанности на работе или ускоренный ритм современной жизни, и при этом человек может воспринимать стресс как обычное и даже нормальное состояние. Поэтому чрезвычайно важно вовремя распознать признаки негативного влияния стресса на здоровье и принять защитные меры, уверяют клиницисты. По их мнению, физические упражнения – самый простой и, в отличие от визитов к доктору, прохождения терапии и применения медикаментов, не требующий финансовых затрат способ победить психологический стресс, с которым так часто сталкиваются жители мегаполисов.

ami-tass.ru