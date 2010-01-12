Чернигов: ситуация с гриппом и ОРВИ стабилизируется

В Чернигове эпидемическая ситуация постепенно стабилизируется, наблюдается тенденция к снижению заболеваемости гриппом и ОРВИ. Об этом УНИАН сообщили в отделе общественных связей Черниговского городского совета, ссылаясь на данные городской санэпидемстанции.

Так, на протяжении минувшей недели в городе эпидемический порог относительно ОРВИ и гриппа был превышен на 1,6 %. За этот период заболели почти 3000 чел. среди них 500 – гриппом.

В то же время, по информации управления образования городского совета, с возобновлением занятий в школах города ситуация с уровнем заболеваемости учеников остается стабильной. Количество отсутствующих школьников в первые учебные дни не превышает 10%.

Однако в Чернигове продолжаются противоэпидемические мероприятия по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных заболеваний: дезинфекционные мероприятия в школах, детских садах, транспортных средствах, продовольственных рынках, масочный режим, ограничение развлекательных мероприятий.

С начала эпидемии гриппом и ОРВИ в областном центре Черниговской области зафиксировано 23 случая заболевания высокопатогенным гриппом A\\Н1N1, из которых 12 имели летальные последствия.