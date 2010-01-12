В Чернигове открыта первая очередь детской поликлиники

В Чернигове состоялось торжественное открытие после реконструкции первой очереди городской детской поликлиники №1.

Как передает корреспондент УНИАН, народный депутат Украины Иван КУРОВСКИЙ (БЮТ) и заместитель городского председателя Оксана ТУНИК-ФРИЗ перерезали ленту перед входом в здание.

И.КУРОВСКИЙ подчеркнул, что благодаря его поддержке, успешно завершена реконструкция большей части здания поликлиники, которая началась городской властью и продолжалась с 2008 года.

"Это все сделано для жителей города, чтобы они могли получать качественную медицинскую помощь", - сказал И. КУРОВСКИЙ. В то же время народный депутат пообещал помочь с полным завершением реконструкции здания детской поликлиники, которая еще будет продолжаться 2-3 месяца.

По словам главного врача детской поликлиники Владислава КУХАРЯ, на сегодня в эксплуатацию введены две трети здания поликлиники, где сделана перепланировка, заменены системы водо- и теплообеспечения, использованы современные энергосохранные технологии. В частности, капитально отремонтирован дневной стационар на 45 коек, кабинеты узких медицинских специалистов и участковых педиатров, лаборатория и актовый зал. Здание поликлиники построено в 50-х годах ХХ века, там в свое время располагался роддом, гинекологическое отделение, а с 2005 года - детская поликлиника.

"Условия приема маленьких пациентов после реконструкции значительно улучшили. Отныне наша поликлиника отвечает всем современным требованиям, а персонал признается, что с радостью идет на работу", - сказал В.КУХАР. Он уточнил, что из городского бюджета на реконструкцию поликлиники потрачены 4 млн. грн., а И.КУРОВСКИЙ выделил около 2 млн. грн. согласно инвестиционному договору с генподрядчиком.

Во время реконструкции детская поликлиника свою деятельность не прекращала. В целом городская детская поликлиника №1 обслуживает 25 тысяч детей – половину маленьких жителей Чернигова.