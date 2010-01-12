Россияне предпочитают худеть с помощью курения

В ходе международного опроса общественного мнения относительно ожирения, проведенного американским журналом Reader`s Digest, выяснилось, что россияне лидируют по частоте попыток снизить вес с помощью курения. Кроме того, жители России наиболее склонны обвинять в лишних килограммах наследственную предрасположенность.

Согласно опросу 16 тысяч людей из 16 стран мира, россияне чаще остальных пытаются сбросить вес с помощью курения – такой ответ дали 23 процента опрошенных мужчин и 18 процентов женщин из РФ. При этом 70 процентов опрошенных россиян склонны обвинять в своей полноте генетические факторы.

Самыми самокритичными в вопросах природы ожирения оказались филиппинцы – 82 процента из них признались, что просто не могут отказаться от вкусной пищи. Жители США считают, что в первую очередь своим лишним весом они обязаны недостатку физических нагрузок. Французы в своем ожирении обвинили американцев: по мнению большинства опрошенных, к набору веса сильнее всего предрасполагает американский фастфуд.

Также выяснилось, что наиболее дисциплинированно относятся к своему весу жители Финляндии: 83 процента опрошенных финнов прилагали какие-либо усилия для его снижения. Лидером по приему препаратов от ожирения (48 процентов участников опроса) стал Китай, где производство таких средств из арсенала традиционной медицины фактически не регулируется законодательно.

Наиболее рационально борются с ожирением жители Мексики: 93 процента из них сообщили, что предпочитают снижать вес путем перехода на более здоровую пищу, а 86 процентов добавляли к диете физические упражнения. Однако эффект от этого невелик – около 70 процентов взрослых мексиканцев имеют лишний вес.

Меньше всего прислушиваются к рекомендациям врачей заняться собственной массой швейцарцы – лишь 11 процентов опрошенных воспринимают подобные советы всерьез и пытаются что-то сделать.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в настоящее время ожирение стало большей проблемой общественного здоровья, чем голод. Согласно статистике, избыточный вес имеют 1,6 миллиарда жителей Земли, из них 18 миллионов – дети в возрасте до пяти лет. По оценкам экспертов, с ожирением связано не менее 2,5 миллиона смертей ежегодно.

medportal.ru