Совет Европы: манипуляции со свиным гриппом - одни из самых громких медицинских скандалов столетия

Во второй половине января в Страсбурге ожидаются острые дебаты - Совет Европы будет обсуждать предложение провести расследование деятельности фармацевтических компаний, которые ради увеличения собственной прибыли сильно преувеличили степень угрозы свиного гриппа.

С такой инициативой выступил известный эпидемиолог Вольфганг ВОДАРГ, возглавляющий подкомитет по здравоохранению, входящий в комитет по социальным вопросам, здравоохранению и семье Совета Европы, пишет сегодня российская газета «Новые известия».

По мнению В.ВОДАРГА, изготовители противогриппозных препаратов и вакцин оказали давление на Всемирную организацию здравоохранения и заставили ее объявить свиной грипп пандемией.

Эту историю В.ВОДАРГ называет «одним из самых громких медицинских скандалов столетия». Британским журналистам, например, он заявил, что речь идет о «фальшивой пандемии». Семена страха, по его мнению, были посеяны пять лет назад, когда все боялись дальнейшей мутации вируса птичьего гриппа, который мог бы заражать людей. Атмосфера паники заставила власти разных стран создавать большие запасы противогриппозного лекарства тамифлю и заключать так называемые спящие контракты с фармацевтическими компаниями на производство десятков миллионов доз вакцины. «Европейские правительства взяли на себя почти всю ответственность, – заявляет В.ВОДАРГ. – После того же, как ВОЗ произнес магическое слово «пандемия», контракты были активированы».

В.ВОДАРГ, которого нередко называют «главным врачом Европы», также обвиняет ведущих фармацевтов в том, что, преследуя корыстные интересы, они ввели своих людей в ВОЗ и другие влиятельные организации. О том, какая паника возникла после этого в Европе, можно судить хотя бы на примере Великобритании. Минздрав королевства пугал жителей, что заболевание может привести к 65 тысячам смертельных исходов (в США ранее прогнозировали гибель «только» 30 тыс. человек). Были организованы специальные телефонные линии и сайты в Интернете, где можно было получить советы и разъяснения. Аптекам разрешили выдавать противогриппозные лекарства без рецептов, а директоров моргов по всему Соединенному королевству предупредили готовиться к резкому наплыву «клиентов». Отдельные чиновники даже предсказывали беспорядки и намекали на необходимость привлечения армии. Реальность, однако, опровергла мрачные прогнозы. По данным на 6 января, свиным гриппом в Великобритании заразились менее 5 тыс. жителей, 251 человек скончался.

«Агентов влияния» фармацевтических концернов В.ВОДАРГ по именам не называет, очевидно, предлагая каждой стране выявлять их самостоятельно.

Страхи по поводу свиного гриппа, судя по всему, сильно преувеличены, но никто не говорит о том, что этот вирус – плод больного воображения фармацевтов. Болезнь существует и, как подчеркнул в беседе с корреспондентом «НИ» заместитель руководителя формулярного комитета Российской академии медицинских наук Павел ВОРОБЬЕВ, «методику ее выявления и лечения разрабатывать необходимо, ведь особенно она опасна для молодых людей и беременных женщин, поскольку может вызвать серьезные осложнения в виде, например, геморрагической пневмонии». Тем не менее, уже очевидно, что пандемия наживы была опаснее реальной угрозы, отмечает газета.