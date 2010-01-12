Традиционно ухудшение памяти связывается с преклонным возрастом. Однако в последнее время аргентинские психологи отмечают серьезные проблемы с памятью у молодых людей. Молодые аргентинцы в возрасте от 18 до 30 лет все чаще жалуются на свою память.

Все чаще от людей в этом возрасте можно услышать такие фразы: "О чем я хотел тебе сказать?" или "Не помню, закрыл ли я дверь". Местные специалисты бьют тревогу, поскольку невидимый враг человека стресс преждевременно разрушает как его тело, так и умственные способности, в том числе и память. В связи с постоянным перенапряжением и плотным графиком молодые люди, которые учатся, работают, содержат семью, все чаще забывают о том, что им нужно сделать и с каждым разом все сложнее становится сконцентрироваться на каком-то одном деле.

Так, Фернандо Торренте, руководитель кафедры когнитивной психотерапии Института когнитивной неврологии, говорит, что среди молодых служащих и студентов все чаще наблюдается желание отложить дела на потом, растянуть выполнение того или иного задания, а также стремление всячески избегать каких-либо трудностей. Другой специалист Факундо Манес говорит, что "гиппокамп - часть мозга, отвечающая за память и за восприятие новой информации, - чрезвычайно чувствителен к стрессам. И в случае постоянного перенапряжения пропадает способность учиться чему-то новому".

Аргентинские медики предупреждают, что одним из первых симптомов начинающихся проблем с памятью является неспособность концентрироваться на каких-либо действиях и неспособность запоминать определенную новую информацию. Это, по их словам, повод обратиться к специалисту. Но, к сожалению, большинство людей, хотя и осознают, что живут в условиях постоянного стресса, обращаются за помощью, когда уже слишком поздно. Назначаемое лечение зависит от состояния каждого пациента. Однако общие рекомендации сводятся к тому, чтобы поменять некоторые привычки повседневной жизни, не употреблять алкоголь, не курить, хорошо питаться и ежедневно заниматься спортом.

ami-tass.ru