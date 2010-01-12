В Виннице стартовала программа «Веселый доктор»

В Виннице стартовала благотворительная программа «Веселый доктор».

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в управлении по делам СМИ и связей с общественностью Винницкого городского совета.

Презентация благотворительной программы «Веселый доктор» состоялась в помещении Винницкой городской клинической больницы «Центр матери и ребенка». Дважды в месяц талантливые школьники и представители арт-группы «Кактус» будут веселить и развлекать детей, находящихся на стационарном лечении, интересными представлениями и веселыми шутками.

Инициатором проведения веселых праздников в детских лечебных учреждениях стал Благотворительный фонд «Подільська громада». Эту идею поддержал Винницкий городской совет, арт-группа «Кактус», ООШ №15 и руководство фирмы «Авиценна», которая будет финансировать проект на протяжении года.

В винницких больницах представления будут показывать дважды в месяц. К участию в проекте будут привлекать воспитанников ООШ №15. Они вместе с актерами арт-группы «Кактус» будут принимать участие в развлекательных программах. Представители благотворительного фонда надеются, что к проекту приобщатся новые волонтеры и спонсоры, которые будут кметь желание нести радость больным детям. Главный врач ВГКЛ «Центр матери и ребенка» Виктор ГАЙДУКОВ сообщил, что некоторые дети в больнице находятся достаточно продолжительное время. Потому для них очень важна моральная поддержка, а хорошее настроение будет способствовать скорейшему выздоровлению. «В нашей больнице постоянно работают два педагога, время от времени с детьми проводятся занятия. Но таких развлекательных акций нет. Я убежден, что тот позитив, который дети будут получать от представлений, поможет им в реабилитации и психологически поддержит во время пребывания в медицинском учреждении и на протяжении самого процесса лечения», - считает В.ГАЙДУКОВ.

В свою очередь исполнительный директор БФ «Подільська громада» Андрей ДРУЧИНСКИЙ считает, что проект «Веселый доктор» в определенной степени будет помогать не только больным детям, но и тем молодым людям, которые непосредственно будут принимать участие в представлениях. «Программа будет помогать в самореализации детей и молодежи и способствовать их занятости и качественному досугу. Профессия «доктора-клоуна» является уже официальной во многих странах мира. Уже несколько десятков лет за рубежом наблюдается их позитивное влияние на психоэмоциональное состояние тяжело больных детей. А, следовательно, много больниц признали такой метод оздоровления и приняли клоунов на постоянное место работы», - рассказал А.ДРУЧИНСКИЙ.