В Кировоградской области от гриппа умерли 34 человека

С начала объявления эпидемии гриппа в Украине (29 октября 2009 года) в Кировоградской области в результате осложнений от заболеваний гриппом и ОРВИ умерли 34 человека, у семи из них лабораторно подтверждено наличие вируса H1N1.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил главный государственный санитарный врач области Федор ЧЕРНЫЙ.

По его словам, всего за это время гриппом и ОРВИ в области заболели 77,4 тыс. человек, из них госпитализированы 6,7 тыс.

«Сегодня на стационарном лечении находятся 1,3 тыс. больных, 12 – в реанимационном отделении, один человек подключен к искусственной вентиляции легких», - сообщил Ф.ЧЕРНЫЙ.

Он отметил, что, по состоянию на 12 января, в Кировоградской области наблюдается тенденция к снижению уровня заболеваемости. «Лишь в некоторых районах показатель заболеваемости превышает эпидпорог на 5-10%, но с понедельника в учебных заведениях области возобновился учебный процесс, поэтому ситуация еще может измениться», - заметил главный санврач.

По словам и.о. начальника управления здравоохранения Кировоградской облгосадминистрации Ларисы АНДРЕЕВОЙ, всего в области от пневмонии в 2009 году умерли 139 человек (в 2008 году – 168 человек).