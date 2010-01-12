В школах Харькова после карантина возобновлена учеба

Во всех 40 школах Харькова, которые находились на карантине, возобновлен учебный процесс.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковского городского совета, соответствующее распоряжение подписал городской председатель Михаил ДОБКИН.

Занятия возобновлены с 11 января в связи со снижением уровня заболеваемости школьников ОРВИ и гриппом.

По данным медиков, интенсивный показатель уровня заболеваемости в Харьковской области вдвое ниже эпидемического порога.

В то же время, сегодня главный санитарный врач Харьковской области Сергей САВЕНКОВ сообщил на пресс-конференции, что в семи районах Харьковской области - Барвинковском, Вовчанском, Изюмском, Кегичевском, Коломацком, Первомайском, Шевченковском, а также в городе Люботин наблюдается превышение эпидпорога.