В Украине от переохлаждения и обморожения погибли 169 человек

В Украине по состоянию на 11 января от переохлаждения и обморожения погибли 169 человек.

Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения со ссылкой на информацию УНПЦ экстренной медицинской помощи и медицины катастроф о количестве пострадавших от сильных морозов, которые начались в Украине 18 декабря с.г.

Больше всего от переохлаждения умерло в Донецкой области - 57 человек.

В целом за указанный период за помощью к врачам обратилось 2 тыс. 317 чел. Было госпитализировано с обморожением, переохлаждением – 1 тыс. 548 чел.